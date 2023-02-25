25 Şubat 2023, Cumartesi
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Heyelan bir mezrayı yuttu! Depremde 15 haneli mezra toprak kayması nedeniyle yıkıldı
Depremin en şiddetli hissedildiği Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde heyelan meydana geldi. Olay sonrası ilçeye bağlı Karanlıkdere Mahallesi’ne geçerek incelemelerde bulunan İlçe Belediye Başkanı Durali Zelyurt, mahalleye bağlı 15 haneden oluşan bir sokağın (mezra) Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem ve sonrasında meydana gelen heyelanla birlikte yok olduğunu belirtti. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.