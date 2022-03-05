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Herson’da Rus askerine karşı sivil direniş

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Giriş: 05.03.2022 12:21
Güncelleme:05.03.2022 12:41
Herson’u ele geçiren giren Rus askerlerine karşı siviller direniyor. Askerler önlerine çıkan kalabalığı püskürmek için havaya ateş açtı. O sırada kameralar kayıttaydı.
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