05 Mart 2022, Cumartesi
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Herson’da Rus askerine karşı sivil direniş
Herson’u ele geçiren giren Rus askerlerine karşı siviller direniyor. Askerler önlerine çıkan kalabalığı püskürmek için havaya ateş açtı. O sırada kameralar kayıttaydı.