Herkes sustu! A Haber gerçekleri anlattı | 17-25 Aralık ihanetinin 6. yılı

6 yıl önce devletin içine sızan FETÖ'cü polis ve yargı mensupları devlete darbe girşiminde bulundu. Birçok medya kuruluşu olan bitene suskun kalırken A Haber, 17-25 Aralık yargıya darbe girişimini anbean ekrana taşıdı. İşte 6 yıl önce yargıya darbe girişiminde bulunan FETÖ'cüler ve o günlerde herkes suskun kalırken A Haber'in yaptığı yayınlardan derlenen özel haberimiz.