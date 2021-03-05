05 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Her tartışma bir istifa getiriyor! İYİ Parti'de neler oluyor?

Her tartışma bir istifa getiriyor! İYİ Parti'de neler oluyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.03.2021 02:40
Ümit Özdağ'ın istifasının ardından İYİ Parti'deki ayrılıklar bir kez daha gündeme geldi. Bugüne kadar 6 vekil istifa etti, 79 il başkanı değişti. FETÖ tartışmaları, HDP ile anayasa iddiaları, kiralık vekiller, kongrelerde liste krizleri... 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'nin içinde o günden bugüne hep tartışmalar ve kavgalar yaşandı ve her tartışma sonucunda partiden birileri ya ayrıldı, ya ihraç edildi. Kurulduğundan bugüne İYİ Parti'de neler oldu? Analiz haberimizde...
İPte deprem: Titanik batıyor İP'TE DEPREM: TİTANİK BATIYOR

Her tartışma bir istifa getiriyor! İYİ Parti'de neler oluyor?
Her tartışma bir istifa getiriyor! İYİ Parti'de neler oluyor?
Sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz
"Sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz"
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
Bakanlık Kovid-19 tablosunu duyurdu
HDP’li Sezai Temelli’den şehitlerle ilgili tepki çeken açıklama!
HDP’li Sezai Temelli’den şehitlerle ilgili tepki çeken açıklama!
Bitlis’teki helikopter kazası neden oldu?
Bitlis’teki helikopter kazası neden oldu?
Şehit askerler için başsağlığı mesajları
Şehit askerler için başsağlığı mesajları
Başkan Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı
Başkan Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı
A Haber helikopter kazasının olduğu bölgede!
A Haber helikopter kazasının olduğu bölgede!
Bakan Akar ve komutanlar bölgede...
Bakan Akar ve komutanlar bölgede...
Askeri helikoptere sabotaj ihtimali var mı?
Askeri helikoptere sabotaj ihtimali var mı?
Şehit Korgeneral'den FETÖ'cü darbecilere...
Şehit Korgeneral'den FETÖ'cü darbecilere...
Bitlis'te askeri helikopter düştü! Bölgedeki son durumu nasıl?
Bitlis'te askeri helikopter düştü! Bölgedeki son durumu nasıl?
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ