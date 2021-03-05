Her tartışma bir istifa getiriyor! İYİ Parti'de neler oluyor?

Ümit Özdağ'ın istifasının ardından İYİ Parti'deki ayrılıklar bir kez daha gündeme geldi. Bugüne kadar 6 vekil istifa etti, 79 il başkanı değişti. FETÖ tartışmaları, HDP ile anayasa iddiaları, kiralık vekiller, kongrelerde liste krizleri... 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'nin içinde o günden bugüne hep tartışmalar ve kavgalar yaşandı ve her tartışma sonucunda partiden birileri ya ayrıldı, ya ihraç edildi. Kurulduğundan bugüne İYİ Parti'de neler oldu? Analiz haberimizde...