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Her şehirde vatandaşın tepkisini alan Akşener'in Samsun'da zor anları:

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Giriş: 09.09.2021 11:14
Gittiği her şehirde vatandaşın tepkisiyle karşılaşan İYİ Parti lideri Meral Akşener bu kez de Samsun'da tepkilerin odağı oldu. Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz. Çok içerlendim. Niçin böyle yaptınız. Aynı şeyi Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" sorusu üzerine Akşener, benzetme yapmadığını iddia etti.
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