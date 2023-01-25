Her rengin bir anlamı var! Renklerin bilinçaltımıza etkisi nedir?

Etrafımıza baktığımızda farklı farklı renkler görüyoruz. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi ve pembe gibi her birini farklı bir anlamı ve farklı bir enerjisi var. Peki renklerin bilinç altımıza etkisi nedir?

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