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Her rengin bir anlamı var! Renklerin bilinçaltımıza etkisi nedir?

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 16:42
Etrafımıza baktığımızda farklı farklı renkler görüyoruz. Yeşil, sarı, kırmızı, mavi ve pembe gibi her birini farklı bir anlamı ve farklı bir enerjisi var. Peki renklerin bilinç altımıza etkisi nedir?
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