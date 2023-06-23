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Her bölgeden Muğla'ya akın ettiler! Trafik kilitlendi 4 kilometre araç kuyruğu oluştu

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Giriş: 23.06.2023 16:34
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasını fırsat bilen milyonlarca kişi tatil bölgelerine akın etti. Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi yerlerin bulunduğu tatil cenneti Muğla'ya Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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