Her bir tanesi birer sanat eseri! Adım adım tespih yapımı

Tespih kültürümüzün önemli bir kilometre taşı olma hüviyetine sahip. Tespih sanatı günümüzde usta eller marifetiyle mevcudiyetini sürdürüyor. Türk sanatlarından biri olan tespihin, ebru, hat gibi ülkedeki yeri oldukça sağlam. 'Hastası'nın çok, ustasının az olduğu tespih sanatında özellikle aranan tür ise damla kehribar...