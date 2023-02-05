05 Şubat 2023, Pazar
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Henri Barkey yine sahnede! Türkiye'ye haddi aşan tehdit
Washington'un Türk siyasetini dizayn etmek için devreye soktuğu Türkiye uzmanlarından Yahudi asıllı Henri Barkey yine sahnede. Barkey, kaleme aldığı bir yazıda Türkiye'nin son atılımlarının Batı'yı rahatsız ettiğini açık açık yazdı. "Türkiye, Batı etkisinden uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülkedir " diyen Barkey, ABD'nin Türkiye'ye karşı askeri seçenekleri de düşünmesi gerektiğini savundu.