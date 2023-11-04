Heniye'den dünyaya mesaj: İsrail ABD'nin desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in ABD'nin desteğiyle uluslararası yasalara meydan okuduğunu söyledi. Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'de hastanelere sistematik bir şekilde saldırmasını kınadı ve "Bu katliamlar, işgalci İsrail'in ve kara kuvvetlerinin bir çıkmazda olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

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