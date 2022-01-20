Hemşireyi su içerken başından vuran saldırgan yakalandı! Konya’dan araç kiralayıp gelmiş

Son dakika haberleri... İstanbul Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire olarak görev yapan Ömür Erez su içtiği esnada bir cani tarafından başından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan hemşire tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan Rahmi Uygun Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Bağcılar’da gözaltına alındı. Şüpheli ile birlikte ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Musa T. de gözaltına alındı. Şüphelinin Konya'dan araç kiralayıp geldiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde internetten tanışıp sevgili olduklarını söyleyerek, “Bir yıl önce ayrıldık. 200 bin borcu vardı vermedi. Beni rencide edici kelimeler kullandı” dediği öne sürüldü. İşte detaylar...