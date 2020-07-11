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Hem müze hem cami olan Kariye’de ibadet ve ziyaretler nasıl yapılıyor? A Haber araştırdı

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Giriş: 11.07.2020 10:28
Güncelleme:11.07.2020 10:29
Ayasofya ibadete açılmadan önce hem cami olan hem müze olan Kariye emsal olur mu tartışmalarıyla gündeme gelmişti. Peki Kariye’de ibadet ve ziyaretler nasıl oluyor? Kaderleri birbirine benzeyen Kariye ve Ayasofya neredeyse aynı yıllarda yapıldı. Tüm detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
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