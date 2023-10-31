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Hem katlettiler hem alay ettiler! Gazzelilerle alay eden sözler içeren şarkı ile dans ettiler

A Haber
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Giriş: 31.10.2023 11:01
Katil İsrail ordusu ve siviller adeta Gazze'de yaşanan katliamı kutladı. Bir grup İsrailli hayatını kaybedenlerle alay eden sözler içeren şarkılarla dans etti.

Katil İsrail ordusu ve siviller adeta Gazze'de yaşanan katliamı kutladı. Bir grup İsrailli hayatını kaybedenlerle alay eden sözler içeren şarkılarla dans etti.

İşte o alçak sözler;

Kimin su, yiyecek ve elektriği yok?
Gazze'dekilerin...
Orada onlar için bir karnaval olacak
Gazze'de...
Kim çadırlarda yaşayacak?
Gazze'dekiler
Hava kuvvetleri nerede binaları bombalayıp yıktı?
Gazze'de
Biz teröristlerle barış istemiyoruz burası İsrail toprakları...

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