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Hem deprem hem de tsunami vurdu! Seferihisar'da yaralar sarılıyor...

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Giriş: 01.11.2020 10:11
Güncelleme:01.11.2020 10:20
Hem depremin hem de tsunaminin vurduğu Seferihisar'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yıkılan binanın olmadığı Seferihisar'da deprem 10 dakika sonra tsunami meydana geldi ve birçok ev ile iş yeri sular altında kaldı. Jandarma Alay Komutanlığı vatandaşların yaralarını sarmak için harekete geçti. Detayları A Haber Nejat Kırbulut aktardı...
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