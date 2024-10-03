03 Ekim 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Helikopterler yaralı İsraillileri taşıyor

Helikopterler yaralı İsraillileri taşıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2024 14:35
Hizbullah Lübnan'a kara saldırısı başlatan İsrail'e kayıplar verdirmeye devam ediyor. Hizbullah çok sayıda İsrail askerinin daha öldürüldüğünü açıklarken, İsrail medyası da yaralı askerlerin taşındığını helikopterlerin görüntülerini yayınladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Helikopterler yaralı İsraillileri taşıyor
Helikopterler yaralı İsraillileri taşıyor
İşte Cem Garipoğlu’nun mezarının son hali
İşte Cem Garipoğlu'nun mezarının son hali
Başkan Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret ediyor
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor
Hamaney yarın ne mesaj verecek?
Hamaney yarın ne mesaj verecek?
Başkan Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret edecek
İsrail nükleer felaket mi hedefliyor?
İsrail nükleer felaket mi hedefliyor?
Fettah füzelerinin özellikleri neler?
Fettah füzelerinin özellikleri neler?
MSB’den İran-İsrail gerilimi hakkında açıklama!
MSB’den İran-İsrail gerilimi hakkında açıklama!
Beyrut’ta büyük savaş paniği
Beyrut'ta büyük savaş paniği
DNA testi ne zaman sonuçlanacak?
DNA testi ne zaman sonuçlanacak?
ABD’nin en büyük korkusu: Nükleer tesisler
ABD'nin en büyük korkusu: Nükleer tesisler
TEKNOFEST heyecanı! İşte yeni modeli
TEKNOFEST heyecanı! İşte yeni modeli
Daha Fazla Video Göster