Helikopterler yaralı İsraillileri taşıyor

Hizbullah Lübnan'a kara saldırısı başlatan İsrail'e kayıplar verdirmeye devam ediyor. Hizbullah çok sayıda İsrail askerinin daha öldürüldüğünü açıklarken, İsrail medyası da yaralı askerlerin taşındığını helikopterlerin görüntülerini yayınladı.

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