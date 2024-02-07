Helikopter pilotları fedakarca çalıştı! Çelik Kartallar depremzedelerin yardımına koştu

6 Şubat depremlerinde havada adeta mekik dokundu. Kahraman pilotlar günlerce bölgenin ihtiyaçlarını karşıladı. Kimi zaman personel kimi zaman yaralı kimi zaman da yardım malzemesi taşındı. 36 helikopter, 2 keşif uçağı ve 4 İHA görev aldı. 4 bin 700 sorti ve 2 bin 300 saat uçuş yapıldı. İşte o günlerde fedakarca çalışan pilotlarımız A Haber'e konuk oldu.

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