07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Helikopter pilotları fedakarca çalıştı! Çelik Kartallar depremzedelerin yardımına koştu

Helikopter pilotları fedakarca çalıştı! Çelik Kartallar depremzedelerin yardımına koştu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.02.2024 12:54
6 Şubat depremlerinde havada adeta mekik dokundu. Kahraman pilotlar günlerce bölgenin ihtiyaçlarını karşıladı. Kimi zaman personel kimi zaman yaralı kimi zaman da yardım malzemesi taşındı. 36 helikopter, 2 keşif uçağı ve 4 İHA görev aldı. 4 bin 700 sorti ve 2 bin 300 saat uçuş yapıldı. İşte o günlerde fedakarca çalışan pilotlarımız A Haber'e konuk oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Helikopter pilotları fedakarca çalıştı!
Helikopter pilotları fedakarca çalıştı!
DEM’de Başak Demirtaş aday olmuyor!
DEM'de Başak Demirtaş aday olmuyor!
Bu fotoğraf ilk kez A Haber’de:
Bu fotoğraf ilk kez A Haber'de:
Irak’a terör örgütü baskısı sürüyor!
Irak'a terör örgütü baskısı sürüyor!
Kaçak otomobil operasyonu!
Kaçak otomobil operasyonu!
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Hamas’tan ateşkese olumlu yanıt!
Hamas'tan ateşkese olumlu yanıt!
DEM’e veto talimatı nereden geldi?
DEM’e veto talimatı nereden geldi?
Adaylar tamam sıra Meclis üyelerinde
Adaylar tamam sıra Meclis üyelerinde
Evler teslim edildi! Gözlerdeki mutluluk
Evler teslim edildi! Gözlerdeki mutluluk
Azerbaycan’da zafer sonrası ilk seçim!
Azerbaycan'da zafer sonrası ilk seçim!
CHP’nin kalelerinde “pasta” bölüşülemiyor!
CHP’nin kalelerinde “pasta” bölüşülemiyor!
Daha Fazla Video Göster