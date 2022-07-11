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Hekimlerden Türk Tabipler Birliği’ne tepki! Hekimler neden TTB ile arasına neden mesafe koyuyor?

A Haber
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Giriş: 11.07.2022 11:31
Meslek örgütü olmasına rağmen marjinal bir siyasi parti gibi eylemler ve provokasyonlar yapan Türk Tabipleri Birliği, doktorların en büyük problemi haline geldi. Öyle ki doktorlar artık çözülmesi gereken sorunlarını sıralarken "sağlıkta şiddet" ile birlikte Tabipler Birliği'nini adını da anıyor.
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