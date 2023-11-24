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HEDEP’liler Meclis’i karıştırdı! AK Parti ve MHP’den iftiraya tepki

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Giriş: 24.11.2023 09:54
HEDEP'lilerin Doğu'da görev yapan koruculara yönelik çirkin iftirası Meclis Genel Kurulu'nu karıştırdı. AK Parti ve MHP'li vekiller çileden çıktı. Milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü.
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