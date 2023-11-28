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HEDEP CHP’den Öcalan’ı istiyor! HEDEP’in CHP’ye destek şartı Öcalan

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Giriş: 28.11.2023 12:42
CHP yerel seçimler için belediye başkanlarını belirlemeye çalışırken diğer yandan da başta İYİ Parti ve HEDEP olmak üzere partileri seçim iş birliğine ikna etmeye çalışıyor. Özellikle İstanbul'un kaderinin HEDEP seçmenine bağlı olduğunu düşünen CHP HEDEP ile ittifaka zorunlu gözüyle bakıyor. Bunun farkında olan HEDEP ise destek şartlarını genişletti. Mersin Milletvekili Ali Bozan terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istediklerini duyurdu. Yakında bunu Meclis’e getireceklerini sözlerine ekledi ve CHP’ye “destek olun” mesajı gönderdi.
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