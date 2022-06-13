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Hedefte neden Tel Rıfat ve Münbiç var? Suriye'de 5. harekat hazırlığı ne durumda?

A Haber
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Giriş: 13.06.2022 16:43
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın operasyon sinyalini vermesi ardından Milli Güvenlik Kurulu’nda harekatın yapılacağı vurgusunun ardından tüm gözler Suriye sınırına çevrildi. Türkiye’nin oluşturduğu güvenli bölgelere saldırıların yapıldığı Tel Rıfat ve Münbiç terörden arındırılması planlanan noktalar. PKK/YPG’li teröristler siviller işgal ettiği bölgelere hendekler açıp tüneller kazırken rejim bayrağı ile korunmaya çalışıyor. Geride kalan sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermeyerek canlı kalkan yapmaya çalışırken çocukları silah altına alıyor. Türkiye’nin harekat planın ardından ABD askerleri ile PKK/YPG’li teröristler devriye attı. Peki olası harekatın hedefleri neler? Tel Rıfat ve Münbiç terörden nasıl arındırılacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gaziantep Üniversite Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.
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