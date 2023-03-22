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HDP'ye iki bakanlık iddiası! HDP, DEVA ve Gelecek ile ortak liste mi yapacak?

A Haber
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Giriş: 22.03.2023 13:19
CHP ile HDP arasındaki bakanlık pazarlığına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Kulislerde HDP'nin, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan iki bakanlık istediği konuşuluyor.
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