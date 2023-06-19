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HDP'ye hazine yardımı kesilecek mi?

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 09:44
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, hazine yardımı görüşmek üzere toplanıyor. Detaylar neler? A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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