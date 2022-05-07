07 Mayıs 2022, Cumartesi
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HDP’ye bırakılan siyah çelenkten CHP rahatsız! CHP’li Tanrıkulu aileleri suçladı
Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakırken aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grup partilinin saldırısına uğramıştı. CHP o provokasyonu görmezden geldi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya HDP Genel Merkezi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ailelere değil HDP'ye destek verdi Sezgin Tanrıkulu ise aileleri suçladı.