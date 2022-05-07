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HDP’ye bırakılan siyah çelenkten CHP rahatsız! CHP’li Tanrıkulu aileleri suçladı

A Haber
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Giriş: 07.05.2022 09:17
Çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakırken aralarında milletvekillerinin de bulunduğu bir grup partilinin saldırısına uğramıştı. CHP o provokasyonu görmezden geldi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya HDP Genel Merkezi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ailelere değil HDP'ye destek verdi Sezgin Tanrıkulu ise aileleri suçladı.
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