11 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP'nin talep listesinde neler var?

HDP'nin talep listesinde neler var?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2023 12:15
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının Adayı olarak HDP'yi ziyaret edecek. İYİ Parti görüşmeyle ilgili sorun çıkarmıyor ancak kırmızı çizgileri var. Birincisi HDP masaya oturmayacak. İkincisi ise HDP'ye bakanlık verilmemeli. HDP'nin ise masada oturma olmak üzere bazı şartları var. Yoksa millet ittifakına destek vermeyecek. Peki o şartlar neler? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
AK Parti İl Başkanları Toplantısı
AK Parti İl Başkanları Toplantısı
HDP ile PKK arasındaki terör bağı
HDP ile PKK arasındaki terör bağı
Dökülen kanlardan ikisi de sorumlu!
Dökülen kanlardan ikisi de sorumlu!
Seçim süreci nasıl işleyecek?
Seçim süreci nasıl işleyecek?
Türkiye’deki en üst düzey terörist sarı torbada
Türkiye'deki en üst düzey terörist sarı torbada
HDP masada olacak mı olmayacak mı?
HDP masada olacak mı olmayacak mı?
Türkiye’de şap alarmı!
Türkiye'de şap alarmı!
’Asrın Felaketi’nde belediye desteği
'Asrın Felaketi'nde belediye desteği
Devlet her afet sonrası seferber oldu
Devlet her afet sonrası seferber oldu
HDP’nin talep listesinde neler var?
HDP'nin talep listesinde neler var?
Türkiye’deki en üst düzey terörist öldürüldü
Türkiye'deki en üst düzey terörist öldürüldü
YSK’da süreç nasıl işleyecek?
YSK'da süreç nasıl işleyecek?
Daha Fazla Video Göster