HDP’nin talep listesinde neler var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının Adayı olarak HDP'yi ziyaret edecek. İYİ Parti görüşmeyle ilgili sorun çıkarmıyor ancak kırmızı çizgileri var. Birincisi HDP masaya oturmayacak. İkincisi ise HDP'ye bakanlık verilmemeli. HDP'nin ise masada oturma olmak üzere bazı şartları var. Yoksa millet ittifakına destek vermeyecek. Peki o şartlar neler? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.