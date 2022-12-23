HDP'nin Libya ziyareti ne anlama geliyor? Darbeci Hafter'in Bingazi'deki karargahında neler görüşüldü?

HDP'den bir heyet Libya'ya giderek darbeci Hafter'in temsilcileri ile bir araya geldi. Heyette yer alan HDP Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Türkiye'nin Libya politikasını hedef aldı, iki ülke arasındaki deniz yetki anlaşmasını da tanımadıklarını söyledi. Darbeci Hafter ile neler görüşüldü? Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olçar, “Hafter’in başını çektiği yapı illegal bir yapıdır. HDP ile yan yana olması çok da şaşırtacak bir durum değil. Yapmış olduğu çalışmalar Türkiye aleyhinedir." ifadelerini kullandı.

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