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HDP'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi? Prof.Dr Mehmet Ali Zengin A Haber'de yorumladı

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Giriş: 22.03.2021 00:16
Güncelleme:22.03.2021 00:31
Anayasa Hukuku Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ali Zengin A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında HDP'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi? sorusuna yanıt verdi. HDP'li vekillerin siyasetten çıkarak terör alanına girerse bunun hukuki tedbirlerinin alınması gerektiğini söyleyen Zengin, Anayasa Mahkemesinin çifte standart uyguladığı bazı örnekleri de canlı yayında verdi.
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