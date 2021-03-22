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0){for(t=0;t
22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları HDP'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi? Prof.Dr Mehmet Ali Zengin A Haber'de yorumladı HDP'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi? Prof.Dr Mehmet Ali Zengin A Haber'de yorumladı Giriş: 22.03.2021 00:16 Güncelleme:22.03.2021 00:31 Anayasa Hukuku Uzmanı Prof.Dr. Mehmet Ali Zengin A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında HDP'nin kapatılması terör eylemlerini körükler mi? sorusuna yanıt verdi. HDP'li vekillerin siyasetten çıkarak terör alanına girerse bunun hukuki tedbirlerinin alınması gerektiğini söyleyen Zengin, Anayasa Mahkemesinin çifte standart uyguladığı bazı örnekleri de canlı yayında verdi. DİĞER