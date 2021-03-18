HDP'nin kapatılması siyasi yansımaları nasıl olacak? HDP'nin oyları seçimleri nasıl etkileyecek? İhsan Aktaş A Haber'de yorumladı

HDP'ye yönelik açılan kapatma davasının yankıları sürerken Araştırmacı-Yazar İhsan Aktaş konuya ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Aktaş çözüm sürecinde HDP'nin büyük hatalar yaptığını belirtirken partinin kapatılmasına hukukun bakışının merkeze alınması gerektiğini ifade etti. Aktaş ayrıca HDP'nin kapatılması siyasi yansımaları nasıl olacak? HDP'nin oyları seçimleri nasıl etkileyecek? sorularını da canlı yayında yanıtladı. .