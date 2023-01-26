26 Ocak 2023, Perşembe
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HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme! AYM kararını verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti. HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için de 15 günlük ek süre verildi.