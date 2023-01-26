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HDP'nin kapatılması davasında yeni gelişme! AYM kararını verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2023 11:53
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin nihai kararın seçim sonrasına bırakılması talebini reddetti. HDP'nin Hazine yardımı blokesine yönelik savunması için de 15 günlük ek süre verildi.
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