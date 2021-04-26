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HDP'nin ilk vukuatı değil! Her fırsatta Türkiye'yi suçluyorlar

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Giriş: 26.04.2021 00:22
Güncelleme:26.04.2021 00:30
Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP, her fırsatta Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunarak, tasmasının kimlerin elinde olduğunu gözler önüne seriyor. ABD Başkanı Biden'ın sözde Ermeni soykırımı sözlerinin ardından, skandal açıklamaya destek veren HDP bir kez daha Türkiye'yi suçladı. Pek tabii ki bu HDP'nin ilk vukuatı değil! İşte HDP'nin Türkiye karşıtı tavırları...
HDP'nin ilk vukuatı değil! Her fırsatta Türkiye'yi suçluyorlar
HDP'nin ilk vukuatı değil! Her fırsatta Türkiye'yi suçluyorlar
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