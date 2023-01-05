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HDP’nin hazine yardımına geçici bloke

A Haber
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Giriş: 05.01.2023 14:17
Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi Yargıtay Başsavcısı’nın talebini karar bağladı. AYM, HDP’nin hazine yardım hesabına geçici bloke koydu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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HDP’nin hazine yardımına geçici bloke
HDP’nin hazine yardımına geçici bloke
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