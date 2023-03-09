09 Mart 2023, Perşembe
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HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren konulan bloke kararı kaldırıldı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen süreç kapsamında tedbiren HDP'nin Hazine yardımı bloke edilmişti. Anayasa Mahkemesi, konulan bloke kararını oy çokluğuyla kaldırdı.