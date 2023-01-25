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HDP'nin 'dava ertelensin' talebi! AYM raportörü HDP'nin talebinin reddine karar verilmesini istedi

A Haber
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Giriş: 25.01.2023 13:32
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. Detayları A haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.
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