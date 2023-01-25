25 Ocak 2023, Çarşamba
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HDP'nin 'dava ertelensin' talebi! AYM raportörü HDP'nin talebinin reddine karar verilmesini istedi
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, partinin "kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu yarın karara bağlayacak. Bugün ise sıcak bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'nin talebinin reddine karar verilmesini istedi. Detayları A haber muhabiri Murat Sekban Ankara'dan aktardı.