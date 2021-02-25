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HDP'lilerin fezlekesi TBMM'de! Mustafa Şentop'tan önemli açıklamalar

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Giriş: 25.02.2021 10:51
Güncelleme:25.02.2021 10:53
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e gelen HDP'li vekillerin fezlekeleri hakkında, "Dosyaların içeriğine göre değerlendirme yapılır. Değerlendirmeyi karma komisyon yapacak" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyalarının Meclis'e gelmediğini bildirdi. Mustafa Şentop, "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir." dedi.

Şentop, "Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim, bu kadar (dokunulmazlık) dosya sayısının ve dosyaların içeriğinin." ifadelerini kullandı.

HOCALI KATLİAMI
TBMM Başkanı Şentop, "Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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Şentop, "Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız." dedi.

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