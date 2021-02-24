HDP'lilerin fezlekesi TBMM'de! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Grup toplantısı çıkışında soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, Meclis'e gelen HDP'lilerin fezlekeleri ile ilgili olarak ''Süreç ne ise aynen işleyecektir. Bu konularla alakalı komisyonlarda müzakerelerini yapar. Sonra genel kurula gelir. Genel kurulda da hemen eller iner kalkar'' ifadelerini kullandı.