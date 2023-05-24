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HDP'lilerden sandık provokasyonu! Brüksel'de HDP'li sandık müşahitleri diğer müşahitlere saldırdı

A Haber
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Giriş: 24.05.2023 13:36
İlk turda Başkan Erdoğan'a yüzde 72'den fazla oyun çıktığı Belçika'da HDP'liler provokasyonlar başladı. HDP'li sandık müşahitleri oy kullanma merkezinde diğer sandık müşahitlerine saldırdı. A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.
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