07 Mayıs 2023, Pazar
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HDP’liler, Bursa Kent Meydanında Cumhur İttifakı taraftarlarına saldırdı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa 2. Bölge 1. Sıra Adayı Mustafa Varank’ın mobil seçim aracı ve önünde bulunan Cumhur İttifakı taraftarları, HDP’lilerin saldırısına uğradı.