HDP’li vekillerden PKK’ya destek yürüyüşü! HDP’lilerin “PKK’ya destek” eylemi engellendi

Pençe-Kılıç Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu grup Suruç'ta protesto yürüyüşü yapmak istedi. Jandarma ekipleri de grubu ilçeye almadı, yürüyüş yapmalarına engel oldu.

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