24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP’li vekillerden PKK’ya destek yürüyüşü! HDP’lilerin “PKK’ya destek” eylemi engellendi

HDP’li vekillerden PKK’ya destek yürüyüşü! HDP’lilerin “PKK’ya destek” eylemi engellendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2022 15:30
Güncelleme:24.11.2022 15:30
Pençe-Kılıç Harekatı'ndan rahatsız olan HDP'li vekillerin de aralarında bulunduğu grup Suruç'ta protesto yürüyüşü yapmak istedi. Jandarma ekipleri de grubu ilçeye almadı, yürüyüş yapmalarına engel oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör destekçilerine jandarma engeli!
Terör destekçilerine jandarma engeli!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
AK Parti TikTok’ta! İşte ilk paylaşım
AK Parti TikTok'ta! İşte ilk paylaşım
İBB’nin kapattığı dönemeç yolu uzattı mı?
İBB’nin kapattığı dönemeç yolu uzattı mı?
ABB binası önünde eylem!
ABB binası önünde eylem!
Öğretmenler Günü mesajı!
Öğretmenler Günü mesajı!
İYİ Partili Çıray’dan manipülasyon
İYİ Partili Çıray’dan manipülasyon
Bakan Akar’dan kritik görüşme!
Bakan Akar'dan kritik görüşme!
Bakan Akar ABD Büyükelçisini kabul etti
Bakan Akar ABD Büyükelçisini kabul etti
Şehit öğretmenlerimizin anısına…
Şehit öğretmenlerimizin anısına…
İstanbul’da zehir tacirlerine darbe!ü
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe!ü
Meclis’te Taksim saldırısı tartışması!
Meclis’te Taksim saldırısı tartışması!
Daha Fazla Video Göster