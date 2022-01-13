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HDP’li vekiller Meclis’te akrabaları dağda! İşte tek tek o isimler

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Giriş: 13.01.2022 10:33
Türkiye, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği fotoğrafları konuşuyor. Ancak Semra Güzel, Meclis'te PKK'nın temsilcisi gibi duran tek milletvekili değil. HDP'nin 56 vekilinden tam 17'sinin eşi, kardeşi ya da çocuğu yani birinci dereceden yakını PKK'nın dağ kadrosunda bulunuyor.
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