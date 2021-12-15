15 Aralık 2021, Çarşamba
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HDP’li vekilin SİHA rahatsızlığı! Kılıçdaroğlu’da benzer açıklamalar yapmıştı
HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, terörle mücadelede Mehmetçik’in elini güçlendiren SİHA'lardan rahatsız olduğunu dile getirdi. Taşdemir, PKK terör örgütüne göz açtırmayan araçları sorun olarak değerlendirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da SİHa operasyonlarını eleştirmiş tartışılacak açıklamalara imza atmışlardı.