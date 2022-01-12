12 Ocak 2022, Çarşamba
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HDP'li vekilin PKK'lı teröristle fotoğrafları
HDP'li Semra Güzel, PKK kampında adeta eğitime alınmış. Yeni fotoğraflarda HDP'li Güzel, PKK kampında eczacılık yapıyor, teröristlerle futbol oynuyor... Bu konuyu canlı yayın konuklarımız Daily Sabah Gazetesi Yazarı Merve Şebnem Oruç ve Gazeteci Murat Özer ile canlı yayında detaylandırdık.