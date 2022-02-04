04 Şubat 2022, Cuma
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HDP'li vekilin PKK'lı terörist oğluna 9 yıl 7 ay hapis
Hatay'da paramotorla geldiği Amanos Dağları'nda yakalanan eski BDP Genel Başkanı ve 24'üncü dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik, tutuklu yargılandığı davada 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.