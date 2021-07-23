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HDP’li vekilden tepki çeken açıklama! İmam hatipleri hedef aldı

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Giriş: 23.07.2021 16:27
HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, katıldığı bir televizyon programında imam hatip liselerini hedef aldı. ''İhtiyaç fazlasının tamamı kapatılmalıdır'' diyen Bülbül, bu okullarda eğitim gören öğrencileri de militan olmakla suçladı. HDP’li vekil, tartışılacak başka açıklamalar da yaptı.
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