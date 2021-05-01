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HDP'li vekilden İYİ Parti'li vekile ağır hakaret Yavuz Ağıralioğlu HDP’yi eleştirdi, HDP’den ağır hakaret geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2021 12:23
Güncelleme:01.05.2021 12:35
HDP'nin sözde ermeni soykırımı ile "yüzleşme" çağrısına sert cevap veren iyi partili Ağıralioğlu'na, HDP'li Kenanoğlu, hakaret ederek cevap verdi. İYİ Parti ile HDP arasında bunlar olurken HDP ile CHP arasında ise yine aynı konu ile ilgili had bildirme tartışması yaşanıyor. HDP'nin "Antiemperyalist olmayı sizden öğrenecek değiliz, haddinizi bilin" sözlerinin hatırlatılması üzerine CHP sözcüsü Öztrak, "Biz, sözlerimizin arkasındayız. Emperyalistlerin ağababaları bizim partimize had mad bildiremediler, geçsinler bunları." ifadelerini kullandı. millet İttifakı’ndaki bu tartışmayı konuşacağız. Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş canlı yayın konuğumuz.
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