13 Ocak 2022, Perşembe
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HDP'li vekil Semra Güzel’in fezlekesi Meclis'te! Süreç nasıl işleyecek?
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı. Karma komisyon 20 Ocak'ta toplanarak Semra Güzel'le ilgili 2 dosyayı görüşecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.