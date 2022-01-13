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HDP'li vekil Semra Güzel’in fezlekesi Meclis'te! Süreç nasıl işleyecek?

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 09:23
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı. Karma komisyon 20 Ocak'ta toplanarak Semra Güzel'le ilgili 2 dosyayı görüşecek. Peki süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.
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