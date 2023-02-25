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HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Meral Akşener'e ağır sözler: Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var!

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Giriş: 25.02.2023 16:37
Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in 'kazanacak aday' çıkışıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kazanacak adaysa sana ne ihtiyacı var, zaten kendi kendine kazanır. Kazanacak aday, Recep Tayyip Erdoğan o zaman git ona çalış, Sayın Akşener’e saygısızlık etmek istemem, Millet İttifakı’nın içişleri benim işim değil, ama bu yaklaşım siyaseten sorumlu..." dedi
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