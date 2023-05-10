HDP’li Sinan Çiftyürek’ten “Kürdistan” açıklaması: Kürdistan’a özgürlük istiyoruz

Tüm Türkiye 14 Mayıs seçimlerine odaklanmışken 7'li koalisyondan tepki çeken açıklamalar geliyor. HDP Van Milletvekili adayı Sinan Çiftyürek, parti olarak "Kürdistan'a özel statü" için çalışacaklarını söyledi.

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