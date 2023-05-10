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HDP’li Sinan Çiftyürek’ten “Kürdistan” açıklaması: Kürdistan’a özgürlük istiyoruz

A Haber
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Giriş: 10.05.2023 16:26
Tüm Türkiye 14 Mayıs seçimlerine odaklanmışken 7'li koalisyondan tepki çeken açıklamalar geliyor. HDP Van Milletvekili adayı Sinan Çiftyürek, parti olarak "Kürdistan'a özel statü" için çalışacaklarını söyledi.
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HDP’li Çiftyürek’ten “Kürdistan” açıklaması
HDP’li Çiftyürek’ten “Kürdistan” açıklaması
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