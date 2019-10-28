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28.10.2019

HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan’dan İstiklal Marşı’na saygısızlık

Siirt'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında HDP Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan'ın skandal görüntüleri törene damga vurdu. İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada HDP'li Akan ‘İstiklal Marşı’ndan rahatsız oldu ve protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Ali Fuat Atik, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Kenasarı ve Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

HDP'Lİ AKAN'IN İSTİKLAL MARŞI RAHATSIZLIĞI

Protokol üyelerinin ve vatandaşların İstiklal Marşı'nı okuması sırasında HDP'li Siirt Belediye Başkan Vekili Elif Akan'ın marşa eşlik etmemesi dikkati çekti.

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