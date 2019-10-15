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15.10.2019

HDP'li Serpil Kemalbay'ın 'işgal' sözlerine AK Parti ve MHP'den tokat gibi yanıt

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlattığı harekatla ilgili HDP’lilerin karalama kampanyası devam ediyor. Bu kez kirli algı operasyonuna HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü imza attı. Meclis’te konuşan Kemalbay, Barış Pınarı Harekatı’na ‘işgal’ dedi. Skandal sözlere AK Parti ve MHP’den sert tepki geldi. AK Parti’den Özlem Zengin, HDP’nin halkı kışkırttığını ileri sürdü. AK Partili Zengin, “Kendisi bilerek ve isteyerek defaatle şu anda devam etmekte olan Barış Pınarı Harekatı’nı hem bir işgal girişimi hem de savaş olarak telakki etmektedir. Bu ifadeleri kullanmanın başta Meclis üzerinden milleti terörize etme harekatının ben en dip noktası olduğu kanaatimdeyim” dedi. MHP’den ise Erkan Akçay söz aldı. Hedefinde HDP sözcüleri vardı. MHP’li Akçay, “PKK, YPG, IŞİD vs. her gün bu saldırılarını devam ettiriyor. Bunları görmezden gelerek Türkiye’yi bir savaşa girmekle suçlamayı doğru bulmuyoruz.” diye konuştu.

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