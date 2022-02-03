03 Şubat 2022, Perşembe
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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? TBMM Hazırlık Komisyonu kararını verdi
TBMM Hazırlık Komisyonu, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.