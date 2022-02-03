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HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı? TBMM Hazırlık Komisyonu kararını verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 15:48
TBMM Hazırlık Komisyonu, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında oy çokluğu ile dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi.
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