20 Ocak 2022, Perşembe
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HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması Karma Komisyon'da bugün görüşülecek. Güzel hakkındaki 2 fezleke ele alınacak. 12 vekil hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hazırlanan dosyalar ise daha sonra gündeme gelecek.