20 Ocak 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2022 12:33
PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması Karma Komisyon'da bugün görüşülecek. Güzel hakkındaki 2 fezleke ele alınacak. 12 vekil hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hazırlanan dosyalar ise daha sonra gündeme gelecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki
AK Parti’den İYİ Parti’ye tepki
İki doz Biontech olana TURKOVAC
İki doz Biontech olana TURKOVAC
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Evlat nöbetine bir aile daha katıldı
4 yıllık mücadele! Son Osmanlı...
4 yıllık mücadele! Son Osmanlı...
Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu anlaşmazlığı
Millet İttifakı'nda Kılıçdaroğlu anlaşmazlığı
Mehmetçik destan yazdı! Terör işgali bitti
Mehmetçik destan yazdı! Terör işgali bitti
Minik Asiye’den güzel haber
Minik Asiye’den güzel haber
Rusya Ukrayna’yı işgal mi edecek?
Rusya Ukrayna’yı işgal mi edecek?
ABD’deki gizemli danışmana maaş!
ABD'deki gizemli danışmana maaş!
Karlı yollarda araba nasıl kullanılır?
Karlı yollarda araba nasıl kullanılır?
Millet İttifakı’nın adayı kim?
Millet İttifakı'nın adayı kim?
Daha Fazla Video Göster