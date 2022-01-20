HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması Karma Komisyon'da bugün görüşülecek. Güzel hakkındaki 2 fezleke ele alınacak. 12 vekil hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hazırlanan dosyalar ise daha sonra gündeme gelecek.

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